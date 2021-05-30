Первые отчеты о разработке украинской вакцины от COVID будут уже в сентябре 2021 года. Это будут результаты первых стадий разработки.
Об этом на встрече с журналистами заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, в сентябре свои отчеты представят Институт биологии клетки во Львове и киевский Институт биохимии им. Палладина. Именно они получили на разработку вакцины государственные деньги. Что касается компании «Диапроф-Мед», то в отношении нее Ляшко не знает, когда будут результаты.
— Перейдут ли результаты, которые они покажут, в другие стадии — это вопрос. Это то, что мы должны учитывать, но не делать приоритетом, — добавил министр.
Ранее сообщалось, что Украина пересмотрит индикаторы «зеленой зоны» в соответствии с обновленными индикаторами Европейского Союза.
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Первые отчеты о разработке украинской вакцины от COVID будут уже в сентябре 2021 года. Это будут результаты первых стадий разработки.
Об этом на встрече с журналистами заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, в сентябре свои отчеты представят Институт биологии клетки во Львове и киевский Институт биохимии им. Палладина. Именно они получили на разработку вакцины государственные деньги. Что касается компании «Диапроф-Мед», то в отношении нее Ляшко не знает, когда будут результаты.
— Перейдут ли результаты, которые они покажут, в другие стадии — это вопрос. Это то, что мы должны учитывать, но не делать приоритетом, — добавил министр.
Ранее сообщалось, что Украина пересмотрит индикаторы «зеленой зоны» в соответствии с обновленными индикаторами Европейского Союза.