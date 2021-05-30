Сегодня в Украине несколько похолодает. В целом ожидается дождь почти по всей территории Украины, местами с градом и грозами. Осадков не прогнозируют Николаевской , Херсонской, Одесской области и в Крыму.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Кроме того, завтра следует ожидать похолодания. Воздух прогреется днем до +16-19 градусов. Ночью опустится до +10-13 градусов.

В восточных и южных областях будет теплее. Температура поднимется до + 23-25 днем.

В столице завтра немного похолодает. Днем температура максимум прогреется до +17 градусов. Ночью опустится до +11-13 градусов.

Кроме того, в течение дня прогнозируют осадки в виде дождя.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление усиливает сезонную аллергию.