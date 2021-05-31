Убежище № 52083. Балансодержатель ЧП «ЖЭК-10». Заводской район, улица Московская, 85

По состоянию на май 2021 года в Николаеве насчитывается 222 убежищ, среди которых всего 20 содержатся без нарушений государственных строительных норм. При этом 145 вообще нельзя использовать.

Об этом говорится в ответе начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения городского совета Александра Герасимени на запрос корреспондентов «Суспiльного».

Среди 222 бомбоубежищ 78 государственной формы собственности, 97 — коммунальной, в том числе 4 в областной коммунальной собственности, 47 — частной формы собственности.

По данным управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, 20 бомбоубежищ содержатся без нарушений требований Государственных строительных норм, 57 имеют незначительные нарушения, 145 хранилищ не готовы к использованию по назначению, по причинам выхода из строя фильтровентиляционного оборудования.

Убежище № 52012. Балансодержатель ООО «Центральный-1». Центральный район, улица Декабристов, 23-А / 8 Убежище № 52505. Балансодержатель: ОСМД «Лотос 95». Центральный район, улица Инженерная, 13

На ремонт защитных сооружений коммунальной собственности в 2021 году предусмотрено 79 700 тысяч гривен.

Ориентировочная стоимость приобретения фильтровентиляционного оборудования для приведения в готовность защитных сооружений в Николаеве составляет 11,2 миллиона гривен.

Укрытие населения Николаева, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, планируется осуществлять в убежищах, которые можно использовать. Также планируют задействовать 445 подвальных помещениях в зданиях и в домах частного сектора.

Всего, в случае опасности, в убежищах города смогут укрыться около 30 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Донецке группировка «ДНР» дала распоряжения к подготовке административных зданий и учреждений к возможной активизации боевых действий.