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Такую акцию в Николаевском зоопарке запускают по случаю Международного дня защиты детей.
Об этом сообщил директор зоопарка Владимир Топчий, передает ТРК Март.
Акция продлится с 9:00 до 19:00, кассы работают до 18.00.
— Уже стало доброй традицией принимать маленьких посетителей в зоопарке 1 июня бесплатно. В течение дня посетителей ждет концерт на детской площадке, аквагрим, разнообразные развлечения для детей, — рассказал Владимир Топчий.
Напомним, в Николаевском зоопарке продолжается строительство летних вольеров комплекса «Остров зверей», комплекс в эксплуатацию планируют сдать в сентябре 2021 года, когда будет отмечаться 120-летний юбилей зоопарка и День города.
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Такую акцию в Николаевском зоопарке запускают по случаю Международного дня защиты детей.
Об этом сообщил директор зоопарка Владимир Топчий, передает ТРК Март.
Акция продлится с 9:00 до 19:00, кассы работают до 18.00.
— Уже стало доброй традицией принимать маленьких посетителей в зоопарке 1 июня бесплатно. В течение дня посетителей ждет концерт на детской площадке, аквагрим, разнообразные развлечения для детей, — рассказал Владимир Топчий.
Напомним, в Николаевском зоопарке продолжается строительство летних вольеров комплекса «Остров зверей», комплекс в эксплуатацию планируют сдать в сентябре 2021 года, когда будет отмечаться 120-летний юбилей зоопарка и День города.