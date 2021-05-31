Такую акцию в Николаевском зоопарке запускают по случаю Международного дня защиты детей.

Об этом сообщил директор зоопарка Владимир Топчий, передает ТРК Март.

Акция продлится с 9:00 до 19:00, кассы работают до 18.00.

— Уже стало доброй традицией принимать маленьких посетителей в зоопарке 1 июня бесплатно. В течение дня посетителей ждет концерт на детской площадке, аквагрим, разнообразные развлечения для детей, — рассказал Владимир Топчий.

Напомним, в Николаевском зоопарке продолжается строительство летних вольеров комплекса «Остров зверей», комплекс в эксплуатацию планируют сдать в сентябре 2021 года, когда будет отмечаться 120-летний юбилей зоопарка и День города.