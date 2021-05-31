В прошлом году в Ливии военный БПЛА ликвидировал вооруженного комбатанта без прямого распоряжения человека.

Об этом пишет журнал NewScientist, ссылаясь на отчет ООН, попавший в руки редакции.

Дрон произвел смертельную атаку во время боевых действий между правительственной армией и силами маршала Халифы Хафтара, который сражается за смещение нынешней власти. Национальное правительство Ливии внесла поддерживаемого российскими наемниками Хафтара в военные преступники.

Непосредственно сам инцидент произошел в марте 2020 года. Дрон турецкого производства Kargu-2 атаковал солдата Хафтара, который бежал с поля боя. Выстрел был летальным.

Турецкий БПЛА обладает искусственным интеллектом, который позволяет ему самостоятельно определять и поражать приоритетные цели без управления оператора. Человеку стоит только направить робота в конкретную зону.

Дрон оснащается боезарядом. Это может быть осколочный заряд для поражения личного состава противника и других небронированных целей, кумулятивный для атаки на легкобронированную технику, термобарический для поражения целей в замкнутом пространстве.

Напомним, Польша заказала у Турции ударные БПЛА Bayraktar TB2, которые поставлялись Украине и успели проявить себя при выполнении фронтовых задач.