Правительство Японии рассматривает возможность запрашивать у болельщиков, которые приедут на Олимпийские игры в Токио, сертификаты об отрицательном тесте на COVID-19 и справку о вакцинации.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что власти рассматривают такой вариант в связи с результатами опроса, который показал, что общественное сопротивление Играм все очень сильно.

Официальных решений по этому вопросу еще не было.

Иностранных зрителей уже не допустили к посещению Олимпиады, и ожидается, что в следующем месяце организаторы соревнований примут решение о том, смогут ли японские болельщики присутствовать на Играх, которые пройдут с 23 июля по 8 августа, и на каких условиях.

Накануне Япония продлила чрезвычайное положение в Токио и других районах до 20 июня. Из-за четвертой волны коронавируса и медленного развертывания вакцинации общественная обеспокоенность в связи с Олимпиадой только растет.