В Николаевской области прививку против коронавируса за последние сутки, 31 мая, получили 763 человека. Из них 673 — первую дозу и 90 — вторую.

Об этом информирует Министерство здравоохранения.

Всего с начала кампании в регионе было вакцинировано 41 398 людей: из них первую прививку сделали 36 231, вторую — 5167.

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 6168 человек.

Наибольшее количество прививок сделали в Киеве — 1937, наименьше в Черновицкой области — 33.

Всего с начала кампании по вакцинации сделано 1 161 518 прививку. Вакцинировано — 1 032 038 человек, из них получили первую дозу — 1 032 036, завершили вакцинацию (получили две дозы) — 129 482.

Вакцинацию проводили силами 215 мобильных бригад по иммунизации и 317 пунктов прививок.

Напомним, за минувшие сутки, 31 мая, в Украине выявили 2137 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Запорожской областях.