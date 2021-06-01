Церемония открытия Олимпийских игр пройдет в Токио 23 июня, Япония начала заблаговременно прививать спортсменов, которые возьмут участие в сореванованиях.

Об этом сообщает Nikkei.Asia.

Генеральный секретарь олимпийского комитета и старший член исполнительного совета отчитались, что 00 человек из семи японских спортивных организаций прошли вакцинацию. Они стали первыми спортсменами из около 1600 человек, включая тренеров и сотрудников Олимпийского комитета Японии, получившими дозы препарата.

Международный олимпийский комитет настаивает на том, чтобы Игры прошли в соответствии с планом, и премьер-министр Ёсихиде Суга говорит, что власти сделают все возможное, чтобы обеспечить «безопасное и надежное» мероприятие. Но в Токио по-прежнему действует чрезвычайное положение, опросы показывают, что японская общественность против того, чтобы проводить Олимпийские игры в этом году.

Ранее НикВести сообщали, что болельщики в Токио, возможно, должны будут предъявить документ о вакцинации от коронавируса, либо отрицательный тест на COVID-19, чтобы попасть на олимпийские объекты.