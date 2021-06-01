|Скорость ветра:
|7.6 м/с
|Восход солнца:
|05:01
|Заход солнца:
|20:38
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|6.1 м/с
|Восход солнца:
|04:51
|Заход солнца:
|20:59
|Температура завтра:
|+16 C°
Церемония открытия Олимпийских игр пройдет в Токио 23 июня, Япония начала заблаговременно прививать спортсменов, которые возьмут участие в сореванованиях.
Об этом сообщает Nikkei.Asia.
Генеральный секретарь олимпийского комитета и старший член исполнительного совета отчитались, что 00 человек из семи японских спортивных организаций прошли вакцинацию. Они стали первыми спортсменами из около 1600 человек, включая тренеров и сотрудников Олимпийского комитета Японии, получившими дозы препарата.
Международный олимпийский комитет настаивает на том, чтобы Игры прошли в соответствии с планом, и премьер-министр Ёсихиде Суга говорит, что власти сделают все возможное, чтобы обеспечить «безопасное и надежное» мероприятие. Но в Токио по-прежнему действует чрезвычайное положение, опросы показывают, что японская общественность против того, чтобы проводить Олимпийские игры в этом году.
Ранее НикВести сообщали, что болельщики в Токио, возможно, должны будут предъявить документ о вакцинации от коронавируса, либо отрицательный тест на COVID-19, чтобы попасть на олимпийские объекты.
|
Вчора – по 5. Сьогодні – по 7. Але різниці – ніякої…Станислав Мартиросов
|
Журналісти назвали актуальні проблеми свободи слова в Миколаєві: цензура, перешкоджання та знецінення інформаціїКатерина Середа
Церемония открытия Олимпийских игр пройдет в Токио 23 июня, Япония начала заблаговременно прививать спортсменов, которые возьмут участие в сореванованиях.
Об этом сообщает Nikkei.Asia.
Генеральный секретарь олимпийского комитета и старший член исполнительного совета отчитались, что 00 человек из семи японских спортивных организаций прошли вакцинацию. Они стали первыми спортсменами из около 1600 человек, включая тренеров и сотрудников Олимпийского комитета Японии, получившими дозы препарата.
Международный олимпийский комитет настаивает на том, чтобы Игры прошли в соответствии с планом, и премьер-министр Ёсихиде Суга говорит, что власти сделают все возможное, чтобы обеспечить «безопасное и надежное» мероприятие. Но в Токио по-прежнему действует чрезвычайное положение, опросы показывают, что японская общественность против того, чтобы проводить Олимпийские игры в этом году.
Ранее НикВести сообщали, что болельщики в Токио, возможно, должны будут предъявить документ о вакцинации от коронавируса, либо отрицательный тест на COVID-19, чтобы попасть на олимпийские объекты.