Благодаря широкоугольной камере WFC3 космический телескоп «Хаббл» NASA/ESA запечатлел спиральную галактику NGC 691 в мельчайших подробностях.

Об этом сообщает портал «Вокруг Света. Украина».

Галактика NGC 691 из созвездия Овна находится от нас на расстоянии 120 миллионов световых лет.

Это — ключевой объект одноименной галактической группы NGC 691. В ее состав входят девять гравитационно-связанных галактик.

Галактика NGC 691, которая в разных астрономических каталогах называется LEDA 6793, UGC 1305 и TC 448, имеет диаметр 130 000 световых лет.

Команда телескопа «Хаббл» пояснила, что в структуре галактики имеется несколько колец. Три из них распознаются в инфракрасном свете.

Астрономы отметили, что такие объекты, как NGC 691, Hubble наблюдает при помощи ряда фильтров. Каждый фильтр позволяет свету определенной длины волны достигать WFC3.

Комбинируя цветные снимки, сделанные с помощью разных фильтров, специалисты воссоздают полноцветное изображение астрономического объекта, добавили астрономы.

Таким образом можно получить очень хорошее представление о природе и внешнем виде объекта.

Спиральную галактику NGC 691 открыл 13 ноября 1786 года британский астроном немецкого происхождения Уильям Гершель.

Ранее телескоп Hubble сделал фото гигантской звезды AG Carinae — одной из самых ярких звезд нашей галактики.