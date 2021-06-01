Повышение температуры океана, вызванное климатическим кризисом, увеличивает количество циклонов и интенсивность штормов, утверждают ученые.

В частности, последствия этого уже можно увидеть в Индии, где сезон циклонов усиливается вследствие быстрого нагрева Индийского океана, пишет The Guardian.

На прошлой неделе Индию побил необычно сильный циклон, что привело к массовым сбоям. На этой неделе в Бенгальском заливе образовалась очередная сильная буря - циклон Яас, в результате которой более миллиона человек были вынуждены эвакуироваться.

Индийский субконтинент десятилетиями страдает от мощных тропических циклонов. Но ученые говорят, что глобальное потепление еще больше ускоряет темпы нагрева океана, а это приводит к увеличению количества циклонов и быстрому усилению слабых штормов, что будет иметь серьезные последствия.

Циклоны гораздо чаще набирают интенсивность именно над теплыми водами. В Аравийском море - западная часть Индийского океана, температура моря, как правило, ниже 28 ° С, и в период с 1891 по 2000 год там было зафиксировано лишь 93 циклона. Для сравнения, в более теплом Бенгальском заливе на востоке Индийского океана, где температура постоянно превышает 28 ° С, за тот же период зафиксировали 350 циклонов.

Между 2001 и 2021 годами в Аравийском море образовалось 28 циклонов, наряду с заметным увеличением интенсивности штормов, что усиливается повышением температуры морской поверхности, которая достигала 31 ° С.

Исследование 2016 года показало, что глобальное потепление в результате деятельности людей способствовало увеличению частоты сильнейших штормов над Аравийским морем.

— Весь Индийский океан сейчас нагревается быстрее, чем Атлантический или Тихий. А в пределах Индийского океана западные части нагреваются гораздо больше. Мы видим, что это повышение температуры морской поверхности четко связано с изменениями интенсивности и частоты циклонов, особенно в Аравийском море, а также с их быстрым усилением, — говорит ученый из Индийского института тропической метеорологии Рокси Мэтью Колл.

В последние годы как в Аравийском море, так и в Бенгальском заливе наблюдается быстрое усиление слабых штормов, которые становятся сильными циклонами. Но нынешние модели метеорологических прогнозов не учитывают эту тенденцию, создавая огромную проблему как для органов управления катастрофами, так и для общественности, которые не могут адекватно реагировать на риски, считают ученые.

— Климатические прогнозы показывают, что Аравийское море будет и в дальнейшем нагреваться все более быстрыми темпами, чем раньше, и именно там будут образовываться еще более мощные циклоны, - добавил Рокси Мэтью Колл.

Индия особенно уязвима, поскольку 14% ее 1,3-миллиардного населения проживает в прибрежных районах.

— Следствием разрушений, которые оставил недавний циклон в Индии, является мрачное напоминание об уязвимости страны к экстремальным климатическим явлениям, — сказал Абинаш Моханти из Совета энергетики Индии.

Моханти заявил, что правительства стран должны инвестировать в усовершенствованную систему реагирования на чрезвычайные ситуации, которая учитывает сложные последствия экстремальных событий, детальную оценку риска для инфраструктуры от последствий изменения климата.

Такие страны, как Непал, также могут пострадать, когда сильные циклоны в Индийском океане не будут «рассеиваться», вызывая чрезмерные снегопады в Гималаях, сказал ученый из Международного центра интегрированного развития Арун Шреста.

— Метель в Эвересте 1995 года, циклон «Файлин» в 2013 году и циклон «Худхуд» в 2014 году - это лишь несколько примеров отрицательного влияния на Гималаи, - добавил Арун Шреста.

Аномальное потепление в Индийском океане также связано с популяциями саранчи, наводнениями в Африке, австралийскими пожарами и изменением глобальной структуры осадков, резюмирует издание.

Также из-за изменений климата период цветения растений продлевается, а пыльцы становится больше, что может усиливать аллергические приступы.