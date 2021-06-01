Новая база данных Интерпола теперь позволит идентифицировать пропавшего без вести с помощью международного сопоставления генетических данных семьи.

Об этом сообщает Le Figaro.

— В отсутствие таких идентификаторов, как отпечатки пальцев или рентгеновские снимки зубов, ДНК является единственным средством идентификации пропавших без вести лиц, которое может быть взято во время медицинских осмотров или с личного объекта, такого как зубная щетка, — говорится в заявлении Интерпола.

Полученные образцы можно сравнить с профилем ДНК трупа или неопознанных человеческих останков, чтобы найти совпадение, как это делает Интерпол с 2004 года со своей генетической базой данных.

— Но в случае, если невозможно напрямую получить ДНК пропавшего без вести человека, можно сравнить ДНК членов его семьи (родителей, детей, братьев и сестер), — добавил Интерпол в заявлении.

Однако родители «должны дать свое согласие, чтобы их данные можно было использовать в международных исследовательских целях».

Их профиль ДНК не содержит никаких личных данных и передается в виде буквенно-цифрового кода. В случае совпадения уведомления будут отправлены в страны, предоставившие генетический материал неопознанного трупа и профили ДНК семьи. Затем могут быть выполнены дополнительные проверки (например, стоматологические записи и личные вещи) для подтверждения совпадения.

— I-Familia - это гуманитарный инструмент, который открывает много новых возможностей для выявления пропавших без вести и предоставления семьям ответов, — сказал генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.

Напомним, Интерпол снял с международного розыска скандального украинского экс-судью Николая Чауса, которого Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подозревает в получении 150 тысяч долларов взятки. В НАБУ уверяют, что пока процедура экстрадиции продолжается и решение Интерпола не повлияет на следствие.