Ученые выяснили, что раннее пробуждение снижает риск депрессивного состояния почти на 25%.

Исследование опубликовано в журнале JAMA Psychiatry.

Совместное исследование было проведено учеными из Университета Колорадо в Боулдере, Гарварда и Массачусетского технологического института. Они изучили генетические данные более 800 тысяч человек. Из этих испытуемых 85 тысяч носили трекеры сна. Еще 250 тысяч заполнили опросы о предпочтениях сна, в которых участники называли себя жаворонками или совами.

В среднем большинство людей ложились спать около 23:00 и просыпались около 6:00. Затем исследователи сравнили эту информацию с набором данных генетической информации.

Предпочтения с ранними пробуждениям были связаны с 23-процентным снижением риска депрессии.

Ведущий автор исследования Ияс Даглас, доктор медицины, объяснил, что человеческмй социум прежде всего ориентирован на людей, которые пробуждаются ранним утром.

— Наша генетика заложена при рождении, поэтому некоторые из предубеждений, которые влияют на другие виды эпидемиологических исследований, как правило, не влияют на генетические исследования ... Мы живем в обществе, которое создано для утренних людей, а вечерние люди часто чувствуют себя так, как будто они находятся в состоянии постоянного несоответствия с этими социальными часами, — говорит ученый.

Ян Даглас осторожно отметил, что необходимо более крупное случайное клиническое испытание, чтобы подтвердить определение того, что раннее пробуждение действительно может уменьшить депрессию у людей, которые просыпаются позже, в отличие от поиска простой корреляции между временем отхода ко сну и депрессией. Но он понимает кое-что важное: не только генетика тех, кто поздно встает, делает их более склонными к депрессии. Дело в том, что их генетика существует в обществе, которое движется другими темпами и в другой временной шкале, чем они. В результате это может заставить их чувствовать себя отстающими, отчужденными людьми.

Напомним, специалисты из Университета штата Пенсильвания выяснили, что сон менее шести часов в сутки приводит к обезвоживанию организма.