1 июня прошло тестирование основной сессии внешнего независимого оценивания по украинскому языку и украинскому языку и литературе. В нем приняли участие 222 533 участников, что составляет 88,8% от общего количества зарегистрированных.

Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

— Для прохождения тестирования по украинскому языку пришли 68716 человек, что составляет 54,4%. 75 участников ВНО не были допущены к пунктам тестирования, из них 12 - из-за обнаружения признаков острых респираторных заболеваний. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 135 общественных наблюдателей. Больше всего участников тестирования по украинскому языку и литературе — 91,93% зарегистрированных — было зафиксировано в Хмельницкой области, меньше всего - 81,9% - в Закарпатской. ВНО по украинскому языку больше всего проходилив Киеве (77,56%), меньше всего - в Черновицкой области (29,25%), — говорится в сообщении.

По данным центра оценивания качества образования, завтра в разделе «ВНО-2021» будут размещеноы правильные ответы к тестам. Результаты тестирования по украинскому языку и литературе будут известны к 25 июня.

— В этом году Верховной Радой был принят закон об освобождении получателей полного общего среднего образования 2021 от обязательного прохождения ГНА в форме ЗНО... Вероятно, именно из-за освобождение участников от обязательного прохождения ГНА, а также из-за меньших возможностей для использования результатов сертификационной работы по украинскому языку, значительное количество участников не явились для прохождения этого экзамена, — заявили в ведомстве.

Участники внешнего независимого оценивания, которые не смогли принять участие в основной сессии ВНО по украинскому языку и литературе «по причинам, не зависящим от их действий и воли», могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии, указали педагоги.

Основная сессия ВНО-2021 началась 21 мая.

Напомним, языковой омбудсмен Тарас Креминь считает, что отмена обязательного ВНО по украинской литературе несет риски для развития украинского языка.