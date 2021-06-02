Украинцы, которые вакцинируются китайской вакциной от коронавируса Sinovac, получат международный сертификат о вакцинации. Однако для этого необходимо полностью провакцинироваться от COVID.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в Facebook.

— Одобрение ВОЗ вакцины CoronaVac позволяет выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации, всем кто прошел полный курс прививок, — написал Виктор Ляшко.

Виктор Ляшко добавил, что Украина закупила 1,9 млн доз вакцины CoronaVac.

— Сейчас ею прививают лиц 65+, маломобильных групп населения и лиц, ухаживающих за маломобильными, спортсменов, работников образования, которые были привлечены к проведению ВНО, представителей Вооруженных сил Украины, МВД, работников предприятий критической инфраструктуры, а также тех, кто записан на вакцинацию через портал или приложение «Дія», — сообщил министр.

Напомним, как сообщалось, Государственное предприятие «Медзакупки» обратилось в суд из-за срыва поставок в Украину китайской вакцины от коронавируса CoronаVac производства компании Sinovac.