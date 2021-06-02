Украинцы, которые вакцинируются китайской вакциной от коронавируса Sinovac, получат международный сертификат о вакцинации. Однако для этого необходимо полностью провакцинироваться от COVID.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в Facebook.
— Одобрение ВОЗ вакцины CoronaVac позволяет выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации, всем кто прошел полный курс прививок, — написал Виктор Ляшко.
Виктор Ляшко добавил, что Украина закупила 1,9 млн доз вакцины CoronaVac.
— Сейчас ею прививают лиц 65+, маломобильных групп населения и лиц, ухаживающих за маломобильными, спортсменов, работников образования, которые были привлечены к проведению ВНО, представителей Вооруженных сил Украины, МВД, работников предприятий критической инфраструктуры, а также тех, кто записан на вакцинацию через портал или приложение «Дія», — сообщил министр.
Напомним, как сообщалось, Государственное предприятие «Медзакупки» обратилось в суд из-за срыва поставок в Украину китайской вакцины от коронавируса CoronаVac производства компании Sinovac.
|
Вчора – по 5. Сьогодні – по 7. Але різниці – ніякої…Станислав Мартиросов
|
Журналісти назвали актуальні проблеми свободи слова в Миколаєві: цензура, перешкоджання та знецінення інформаціїКатерина Середа
Украинцы, которые вакцинируются китайской вакциной от коронавируса Sinovac, получат международный сертификат о вакцинации. Однако для этого необходимо полностью провакцинироваться от COVID.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в Facebook.
— Одобрение ВОЗ вакцины CoronaVac позволяет выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации, всем кто прошел полный курс прививок, — написал Виктор Ляшко.
Виктор Ляшко добавил, что Украина закупила 1,9 млн доз вакцины CoronaVac.
— Сейчас ею прививают лиц 65+, маломобильных групп населения и лиц, ухаживающих за маломобильными, спортсменов, работников образования, которые были привлечены к проведению ВНО, представителей Вооруженных сил Украины, МВД, работников предприятий критической инфраструктуры, а также тех, кто записан на вакцинацию через портал или приложение «Дія», — сообщил министр.
Напомним, как сообщалось, Государственное предприятие «Медзакупки» обратилось в суд из-за срыва поставок в Украину китайской вакцины от коронавируса CoronаVac производства компании Sinovac.