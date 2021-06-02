В Николаевской области вакцину против коронавируса за последние сутки, 1 июня получил 1081 человек. Из них 936 получили первую дозу, вторую -145.

Об этом информирует МОЗ.

Всего с начала кампании по вакцинации в регионе сделали 42 479 прививок.

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 18 884 человека.

Наибольшее количество прививок сделали в Днепропетровской области - 3582, наименьше в Черновицкой области - 64.

Всего с начала кампании по вакцинации проведены 1 180 402 прививки. Вакцинировано - 1047896 человек, из них получили первую дозу - 1 047 894 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 132 058.

Последние сутки вакцинацию проводили силами 240 мобильных бригад по иммунизации, работало 390 пунктов прививок.

Напомним, украинцы, которые вакцинируются китайской вакциной от коронавируса Sinovac, получат международный сертификат о вакцинации. Однако для этого необходимо полностью провакцинироваться от COVID.