Парламент поддержал запрет на продажу аптечной продукции детям до 14 лет. Теперь фармацевты должны будут запрашивать паспорт, если у них возникнут сомнения в возрасте покупателя.

Изменения указаны в законопроектах № 5122 и № 5123 -1.

Кроме того, в Кодекс Украины об административных правонарушениях предусмотрят штрафы за продажу лекарств малолетним лицам. Так, за продажу лекарств лицам, не достигших 14-летнего возраста установлен штраф от 6800 до 13600 гривен. При повторном нарушении штраф возрастет до 17 тысяч гривен.

Ранее НикВести сообщали, в Калуше два ребенка выпили большую дозу парацетамола. Возможно, это связано с челленджами в TikTok.