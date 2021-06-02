В странах Восточной Европы вакцинация тормозится, особенно тяжело обстоят дела с этническими группами, которые не готовы вакцинироваться добровольно, к примеру, общины ромов в Венгрии и Румынии.

Об этом пишет The Economist.

В Британии и США вакцинация идет высокими темпами, одними из лучших в мире. В Западной Европе страны постепенно наращивают скорость привития своих граждан для выработки коллективного иммунитета, однако для Восточной Европы все обстоит значительно хуже.

— Многие страны Восточной Европы в прошлом году ориентировались на более дешевую вакцину AstraZeneca. Венгрия предпочла закупить неодобренные в ЕС китайские и российские вакцины. Таким образом, дефицит AstraZeneca ударил по восточноевропейским странам, таким как Болгария. ЕС согласился помочь, в частности, отправив партию вакцины Pfizer, — говорится в материале.

Однако после отказа во многих странах от препарата, производимого AstraZeneca, кампания массовой иммунизации в Восточной Европе застопорилась.

— Румыния использовала едва ли треть своих запасов AstraZeneca, Болгария меньше половины, — сообщают журналисты.

При этом на скорость вакцинации для стран Балкан и Восточной Европы влияют и другие факторы.

— Меньшинства, например рома в Румынии или Венгрии, кажутся более труднодоступными. Перед пандемией системы здравоохранения часто испытывали трудности. Было много дезинформации о безопасности прививок. А старая добрая административная некомпетентность слишком часто замедляла работу, — журналисты выводят причин проволочек.

Напомним,