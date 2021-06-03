В Офисе президента решили оборвать традицию присваивать работникам медиасферы почетного звания «Заслуженный журналист Украины». Национальный союз журналистов Украины резко выступил против нововведений и вторжения в их традиционную сферу с вручением формальных наград.

Глава НСЖУ Сергей Томильченко рассказал о мнении в профессиональной среде.

Глава НСЖУ уверен, что этим решением журналистов хотят лишить прерогативы цеховой оценки работы в ущерб регионов.

— Журналист — важная и достойная профессия. Почетное звание следует рассматривать не как частное право Президента поощрять лояльных журналистов, а как обязанность государства отмечать граждан за заслуги перед Украиной. Согласен, что среди столичных журналистов, имеющих «прописку» на улицах Банковой или Грушевского звание «заслуженного» не оценивается в полной мере. А ведь для сотрудников региональных СМИ государственная награда — свидетельство важности профессии, многолетний вклад в развитие информационного пространства Украины. В НСЖУ считают, что справедливо говорить о реформе всей системы государственных наград, а не лишении только журналистов права на почетное звание. При этом Совет по свободе слова и защите журналистов при Президенте Украины не должен бороться с рядами, а сосредоточиться на решении самых насущных проблем свободы слова и защите прав журналистов, — убежден Сергей Томильченко.

В НСЖУ последовательно добавили, что перед отменой практики награждения нужно разобраться в нюансах номинирования.

— Возможно, стоит пересмотреть критерии представления к высокой награде: ограничить максимальное количество присвоений в год, урегулировать размытые представления, отказаться от доплат. А самый важный вопрос: почему именно сейчас возникает необходимость отменить звание? Разве журналисты не рискуют своей жизнью, выполняя свой профессиональный и гражданский долг? Разве они не имеют права, как и представители других профессий, признание особых заслуг перед украинским народом?, — говорится в сообщении.

Ранее НикВести сообщали, что по случаю Дня Соборности Украины Президент Владимир Зеленский присвоил почетные звания троим жителям Николаева и области. Людмиле Николайко, члену правления Николаевской областной организации НСЖУ, – «Заслуженный журналист Украины»