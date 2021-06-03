В Николаевской области прививку против коронавируса за последние сутки, 2 июня получили 1058 человека. Из них 987 — первую дозу и 71 — вторую.

Об этом информирует Министерство здравоохранения.

Всего с начала кампании в регионе было вакцинировано 43 537 людей: из них первую прививку сделали 38 154, вторую — 5383.

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 34 481 человек.

Наибольшее количество прививок сделали в Киеве — 4547, наименьше в Кировоградской области — 178.

Всего с начала кампании по вакцинации проведены 1 214 883 прививки. Вакцинировано - 1 076 795 человек, из них получили первую дозу - 1 076 793, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 138 090.

Вакцинацию проводили силами 342 мобильных бригад по иммунизации и 406 пунктов прививок.

Напомним, в Березнеговатом Николаевской области в начале марта медикам ввели первую дозу вакцины от коронавируса, рекомендованный интервал между прививками истек на прошлой неделе, а вторую дозу они так и не получили.



