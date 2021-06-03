С 8 по 10 июня в Очаковской ОТГ пройдит антитеррористические учения под координацией Управления СБУ в Николаевской области.

Об этом сообщается на сайте Николаевской ОГА.

Учения пройдут в условиях, приблеженных к реальным. Правоохранители будут отрабатывать алгоритм противодействия диверсионно-террористическим группам, а также проверят уровень контрдиверсионной защиты стратегических целей.

Из-за учений в некоторых районах временно введут особенный режим, в частности, ограничат работу транспорта, начнут проверять документы, удостоверяющие личность, возможен осмотр личных вещей.

Напомним, 26 мая, СБУ в Николаеве провела плановые командно-штабные антитеррористические учения.