С 8 по 10 июня в Очаковской ОТГ пройдит антитеррористические учения под координацией Управления СБУ в Николаевской области.
Об этом сообщается на сайте Николаевской ОГА.
Учения пройдут в условиях, приблеженных к реальным. Правоохранители будут отрабатывать алгоритм противодействия диверсионно-террористическим группам, а также проверят уровень контрдиверсионной защиты стратегических целей.
Из-за учений в некоторых районах временно введут особенный режим, в частности, ограничат работу транспорта, начнут проверять документы, удостоверяющие личность, возможен осмотр личных вещей.
Напомним, 26 мая, СБУ в Николаеве провела плановые командно-штабные антитеррористические учения.
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С 8 по 10 июня в Очаковской ОТГ пройдит антитеррористические учения под координацией Управления СБУ в Николаевской области.
Об этом сообщается на сайте Николаевской ОГА.
Учения пройдут в условиях, приблеженных к реальным. Правоохранители будут отрабатывать алгоритм противодействия диверсионно-террористическим группам, а также проверят уровень контрдиверсионной защиты стратегических целей.
Из-за учений в некоторых районах временно введут особенный режим, в частности, ограничат работу транспорта, начнут проверять документы, удостоверяющие личность, возможен осмотр личных вещей.
Напомним, 26 мая, СБУ в Николаеве провела плановые командно-штабные антитеррористические учения.