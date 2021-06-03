В Одессе под снос попали зерновые пакгаузы, которые могут представлять историческую ценность, во времена советов в них обосновалась мореходная школа. После сноса на месте возведут новый жилищно-коммунальный комплекс.

Об уничтожении исторического жилого фонда сообщает одесское издание «Думская».

Строители уже успели демонтировать половину старинного трехэтажного здания, выстоявшего в ходе боев Второй мировой войны.

Вместо исторического здания на этой земле расположат шестиэтажный дом с лофтами и аппартаментами. Возвести его планируют до 2023 года, а возле него готовят построить два отеля «аппартаментного типа».

Напомним, в исторической части Николаева под предлогом реконструкции рабочие уничтожили часть дома, который некоторое время принадлежал семье Аркасов.