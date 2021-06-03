Жители Земли 10 июня смогут наблюдать необычное астрономическое явление - кольцевое солнечное затмение.

Лучше всего его будет видно из некоторых частей Канады, Гренландии и России, частично «огненное кольцо» смогут увидеть и жители Украины, пишет Укринформ.

Кольцевое солнечное затмение произойдет, когда луна заблокирует солнечный свет и бросит тень на Землю.

Затмение начнется 13:26:07 по киевскому времени и продлится около полутора часов.

Напомним, что ученые впервые наблюдали за молекулами воды, перемещающимися в пределах видимой стороны Луны. Наблюдения велись с помощью приборов зонда LRO.