Жители Земли 10 июня смогут наблюдать необычное астрономическое явление - кольцевое солнечное затмение.
Лучше всего его будет видно из некоторых частей Канады, Гренландии и России, частично «огненное кольцо» смогут увидеть и жители Украины, пишет Укринформ.
Кольцевое солнечное затмение произойдет, когда луна заблокирует солнечный свет и бросит тень на Землю.
Затмение начнется 13:26:07 по киевскому времени и продлится около полутора часов.
Напомним, что ученые впервые наблюдали за молекулами воды, перемещающимися в пределах видимой стороны Луны. Наблюдения велись с помощью приборов зонда LRO.
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Жители Земли 10 июня смогут наблюдать необычное астрономическое явление - кольцевое солнечное затмение.
Лучше всего его будет видно из некоторых частей Канады, Гренландии и России, частично «огненное кольцо» смогут увидеть и жители Украины, пишет Укринформ.
Кольцевое солнечное затмение произойдет, когда луна заблокирует солнечный свет и бросит тень на Землю.
Затмение начнется 13:26:07 по киевскому времени и продлится около полутора часов.
Напомним, что ученые впервые наблюдали за молекулами воды, перемещающимися в пределах видимой стороны Луны. Наблюдения велись с помощью приборов зонда LRO.