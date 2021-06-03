Создатели Sky Pool (небесный бассейн) утверждают, что это «первый в мире прозрачный бассейн».

Об этом сообщает «Вокруг света. Украина».

Бассейн с прозрачными стенками и дном соединяет крыши двух 10-этажных корпусов элитного жилого комплекса Embassy Gardens на юго-западе Лондона. Он расположен на высоте 35 метров и имеет длину 14 метров. Из бассейна открывается вид на главные достопримечательности Лондона — британский парламент, Темзу и колесо обозрения London Eye.

Купаться в Sky Pool могут только собственники квартир в Embassy Gardens. Квартира с двумя спальнями в комплексе стоит более 1 миллиона фунтов стерлингов, а апартаменты в пентхаусе — 5 миллионов.

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