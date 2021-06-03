Крупнейшая за историю наблюдений стая розовых фламинго пролетела над территорией Одесской области и остановилась в румынской части дельты Дуная.

Об этом сообщил научный сотрудник Дунайского биосферного заповедника, орнитолог Максим Яковлев, пишет Думская.

По его словам, 21 мая 60 особей заметили в районе Старостамбульского гирла.

— Птицы дружно полетели в сторону острова Ермаков и исчезли за горизонтом в лучах заходящего солнца, — отметил специалист. — К сожалению, зафиксировать на фото неожиданных гостей не удалось. Через пару дней поступила информация от румынских коллег, которые отметили сразу две стаи фламинго на своей территории. Одна из них, численностью 61 особь, остановилась на озере Тузла, которое фактически является заводью озера Нунтасе, возле села Траян. Еще 53 особи остановились на небольшом озерце Саратурии возле населенного пункта Муригол. Именно на озере Саратурии заметили, что отдельные пары начали строить из ила гнезда. Но специалисты считают, что, скорее всего, гнездование будет неуспешным, поскольку мелководный участок доступен для хищников, — сказал он.

31 мая численность птиц в стае на озере Тузла выросла до 113 особей — вероятно, две стаи объединились.

— Хотя сотрудники заповедника и рекомендуют не беспокоить птиц и не создавать ажиотажа из-за их появления, некоторым фотоохотникам все-таки удалось сделать уникальные кадры, — говорит Максим Яковлев.

В последние годы, рассказывает он, фламинго все чаще появляются в пределах Украины. Обычно их численность составляла от одной до 25 особей. Чаще всего их отмечали в Крыму. В прошлом году пять фламинго длительное время держались на Тилигульском лимане, а отдельных особей несколько раз отмечали даже в зимний период — в том числе на территории национального природного парка «Тузловские лиманы», что на юге Одесской области. В 2017 году на гиперсоленой части озера Сиваш было отмечено первое в Украине гнездование этих птиц. Орнитологи тогда нашли 13 гнезд и трех птенцов.

— Не совсем понятно, откуда взялись фламинго в дельте Дуная, — продолжает орнитолог. — Ближайшие гнездовые оседлые группы находятся в Малой Азии (примерно 1200 км) и на южных Балканах (примерно 600 км). Некоторые орнитологи полагают, что птицы могут быть и частью популяции из северного Казахстана. Именно птицы этой группы осуществляют миграции, и для них отмечен очень широкий разлет на зимовку — от Вьетнама, Шри-Ланки и Индии на юг, до Турции, Кипра и Туниса на запад-юго-запад.

Сейчас численность фламинго в мире, благодаря природоохранным мерам, растет. Недостаток территорий для гнездования и конкуренция вынуждает птиц находить новые места для гнездования и питания. Этому процессу способствуют и климатические изменения.

Фламинго населяют большие озера с соленой водой, морские лагуны и лиманы. Питается на мелководье с илистым дном, процеживая воду клювом. В рацион птицы входят мелкие ракообразные, моллюски, личинки мух, а также некоторые виды одноклеточных водорослей и семена растений. Именно питание ракообразными и красными водорослями обеспечивает красный окрас фламинго.

Фото — Mircea Bezergheanu