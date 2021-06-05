Николаевский астролог Вениамин Никора принимает участие в проекте «Миллион астрологу». Сейчас он занимает второе место в рейтинге.

Об этом сообщается на сайте проекта.

По его задумке, неизвестный российский миллионер выберет победителя, который поможет ему заключить так называемую «сделку века». Финалиста наградят миллионом рублей. Участники голосования также выберут 10 лучших астрологов, которые получат по 50 тысяч рублей.

В проекте приняли участие 596 представителей из Украины, России, Латвии и Казахстана. По итогам первого этапа остался лишь 101 астролог, сейчас их уже 37: каждый день один участник выбывает.

Напомним, в 2014 году Вениамин Никора был кандидатом в народные депутаты Украины по 128 округу, включающему в себя Ингульский и Корабельный районы Николаева. Тогда он признался, что не хочет, чтоб его выбрали нардепом, поскольку законотворчество является «делом хлопотным».