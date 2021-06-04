В Николаевской области вакцину против коронавируса за последние сутки, 3 июня получили 1969 человек. Первую дозу прививки ввели 1864 людям, вторую - 105.

Об этом сообщает МОЗ.

Всего с начала кампании по вакцинации в регионе прививки сделали 45 506 людям.

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 50 840 человек.

Наибольшее количество приви сделали в Киеве 6787, наименьше в Кировоградской области - 193.

Всего с начала кампании по вакцинации проведены 1 265 723 прививки. Вакцинировано - 1 123 663 человека, из них получили первую дозу - 1 123 661, завершили вакцинацию - 142 062.

Последние сутки вакцинацию проводили 395 мобильных бригад по иммунизации и 436 пунктов прививок.

Напомним, Европа приступает к вакцинации несовершеннолетних. Разрешение на использование вакцины Pfizer/BioNTech с 12 лет было выдано Европейским агентством лекарственных средств в конце мая.