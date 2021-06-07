Фото: The Verge

Глава Amazon миллиардер Джефф Безос полетит в космос на космическом корабле New Shepard от Blue Origin, компании, которая также принадлежит Джеффу Безосу.

Об этом бизнесмен написал в своем Instagram.

Предварительно путешествие стартует 20 июля. Миллиардер сообщил, что мечтал о полете с детского возраста, вместе с ним отправится его брат Марк Безос.

Одно место разыграют на онлайн-аукционе. А остальные, вероятно, могут подарить сотрудникам компании.

Напомним, компания Илона Маска SpaceX ведет строительство своих первых двух плавучих космодромов на основе приобретенных буровых установок и планирует запустить их в эксплуатацию в 2022 году.