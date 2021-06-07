Комитет ВРУ вынес на рассмотрение нардепов законопроект, который разрешает адвокатам носить травматическое оружие украинского производства.

Об этом передает Юридическая практика.

В законопроекте № 4612 «О внесении изменения в статью 23 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности «относительно гарантий адвокатской деятельности» рекомендуется выдать адвокатам разрешение на ношение оружия, которое стреляет либо резиновыми пулями, либо другими боеприпасами несмертельного поражающего действия.

Сейчас законодательными актами предусмотрено право на приобретение средств активной обороны (устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия) для:

сотрудников правоохранительных органов и их близких родственников;

сотрудников суда и их близких родственников;

государственных служащих, имеющих категории и ранги;

журналистов;

военнослужащих, кроме тех, кто проходит срочную военную службу;

народных депутатов Украины.

В Национальной ассоциации адвокатов Украины отмечают, что в ходе доработки законопроекта также необходимо уточнить порядок прекращения права на ношение травматического оружия для адвокатов, привлеченных к дисциплинарной ответственности, а также предусмотреть возможность распространить такое право и на травматическое оружие иностранного производства.

Напомним, в Николаевской области разрешение на ношение травматического оружия как журналисты получили 277 человек.