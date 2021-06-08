В Первомайском краеведческом музее открылась выставка работ выпускников местной художественной школы.

Об этом рассказывается в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.

Всего в выставке взяли участие 150 выпускников Первомайской художественной школы. Отмечается, что работы выполнены разной техникой и жанрах.

Работники краеведческого музея проводят экскурсии для посетителей. Выставка будет проходить еще месяц.

Также в Первомайском музее можно отведать мастер-классы по гончарству, изготовления свеч и кукл-мотанок.

Напомним, Николаевский областной художественный музей имени В. В. Верещагина представил коллекцию картин народного художника Украины Андрея Антонюка.