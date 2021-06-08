Юбилейный слет Женского ветеранского движения состоялся 5−6 июня. Он был посвящен теме миростроительства и привлечению женщин-ветеранов к этому процессу.

Мероприятие прошло при поддержке посольства Швеции в Украине и объединения ООН Женщины, передает Новое Время.

По мнению Андрианы Арехты, лидера женского ветеранского движения, тема мира очень триггерная для украинских ветеранов.

— Сейчас в Украине происходит немало политических процессов, в которые не вовлечены женщины-ветеранки. Это и переходное правосудие, и некоторые процессы построения. Однако государственная политика формируется без участия общественного мнения. Нас не спрашивают, что для нас — мир. Поэтому для нас было важно понять, что именно означает для нас это слово, как мы будем с ним работать и куда двигаться дальше, — рассказала Адриана Арехта.

Конфликт на Донбассе — это не такая война, как все остальные, говорит ветеранка, потому что не базируется на религиозной основе, как это происходит в других странах. Враг использует методы гибридной войны — и непосредственно на поле боя, и на информационном фронте. Поэтому Украина должна иметь сильные позиции, чтобы смочь противостоять этой борьбе. И сильными они будут только тогда, когда государство учтет интересы и женщин-ветеранов также.

— Сейчас — сильная фаза конфликта, война продолжается. Поэтому пока мы не можем работать над этим диалогом, ведь политику надо формировать, что требует длительного времени и ресурсов. Это надо прорабатывать с болью, — добавила Андриана Арехта.

На подобных мероприятиях женщины-ветераны могут поработать с собственными переживаниями, открыться, найти поддержку, получить психологическую поддержку и советы.

— Наши ветеранки должны понять, несколько они феноменальны. Ведь в мире я больше не встречала таких историй, чтобы вопреки закону, то есть, без соответствующих законодательных норм, которые бы это регулировали, женщины добровольно пошли защищать свое государство. И этот феномен нужно поддержать. Им нужна помощь как со стороны их собственных семей, так и на местных, областных, региональных уровнях, — считает Адриана Арехта.

В ближайшее время в Украине планируют открыть ячейки Женского ветеранского движения. Сейчас такой центр уже работает во Львове, в планах — открытие таких же представительств в Черкассах, Запорожье, Житомире, а также в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, в мае ветераны 46-й Нижнеднепровской ракетной дивизии, которая базировалась в Первомайске, отметили 80-годовщину со дня ее создания.