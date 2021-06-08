Сегодня, 8 июня, 130 детей из Николаева, требующих особого социального внимания и поддержки, направили на оздоровление.

Об этом пишут на странице департамента социальной защиты населения Николаевской областной государственной администрации в Facebook.

В ходе оздоровительной смены длиной в 21 день дети будут находится в загородном детском заведении около Очакова. Там они получат комплекс специальных мероприятий социального, воспитательного, медицинского, гигиенического, спортивного характера, направленных на укрепление их физического и психического здоровья.

В конце мая сообщалось, что летом в Николаеве пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей не будут принимать отдыхающих.