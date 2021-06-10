Исследователи из Гарвардского университета (США) заявили, что вакцина против COVID-19 компании Johnson & Johnson вырабатывает несколько иммунных ответов, и это позволяет ей быть эффективной против различных штаммов коронавируса (COVID-19).

Об этом сообщает The Hill.

Ученые изучали антитела и иммунный ответ клеток 20 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет, которые получили однодозовую вакцину Johnson & Johnson.

Исследование показало, что у пациентов, инфицированных штаммом Beta (впервые выявлен в Южной Африке), производится в 5 раз меньше нейтрализующих антител, чем у тех, кто был инфицирован «первичным» штаммом коронавируса.

У людей со штаммом Gamma (впервые выявлен в Бразилии) образуется в 3,3 раза меньше таких антител.

Вместе с тем нейтрализующие иммунные ответы антител и Т-клеток были "в основном сохранены". По словам исследователей, это указывает, что вакцина Johnson & Johnson является эффективной от всех штаммов COVID.

Ранее в большом исследовании третьей фазы было установлено, что разовая доза Johnson & Johnson защищала от тяжелого течения COVID-19 86% участников исследования в США, 88% в Бразилии и 82% в ЮАР.

Как сообщалось, американцы отказываются от вакцины Johnson & Johnson. В результате миллионы доз вакцины от коронавируса окажутся негодными уже в конце месяца.