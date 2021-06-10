В Первомайске начали выдавать сертификаты международного образца пациентам, которые завершили вакцинацию против COVID-19.

Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.

В Первомайске действует 5 мобильных бригад, в каждой из них есть медсестра, врач и водитель. В день мобильные бригады вакцинируют до сотни пациентов.

Отмечается, что в Первомайске вакцинированы против коронавирусной болезни уже больше 4 тысяч местных жителей, 1500 из них — завершили процесс, то есть получили две дозы прививки.

Как рассказала главный врач КНП «‎Первомайского городского Центра ПМСП» Татьяна Оболенская, такие сертификаты получают люди у своего семейного врача, которые завершили процесс вакцинации.

— Сейчас Министерство здравоохранения разрабатывает еще ковидный паспорт. он будет немного отличаться от международного сертификата. Такой паспорт будет выдаваться с 1 июля. Также там отмечаться информация о вакцинации пациента, сделанным ним ПЦР-тестах и то, что человек является здоровым, — отметила Татьяна Оболенская.

Международный сертификат будет иметь два варианта: первый для пользования внутри страны, второй — для выезда за границу.

Напомним, более миллиона граждан Европейского союза (ЕС) уже получили новый медицинский COVID-сертификат. Он позволяет свободно передвигаться в пределах блока.