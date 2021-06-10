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Госдеп США понизил уровень опасности поездок своих граждан в Украину с четвертого (воздержаться от путешествия) на планку пониже (задумайтесь о необходимости поездки).
Об этом передает посольство США в Украине.
Согласно американской класификации от Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), третий уровень означает, что в стране до сих пор продолжается активное заражение COVID-19, поэтому в случае поездки американским гражданам советуют быть предусмотрительными и остерегаться потенциального заражения.
Ранее сообщалось, с 1 июля Турция откроет свои границы для иностранных туристов, а также восстановит регулярные пассажирские перевозки с Украиной.
Госдеп США понизил уровень опасности поездок своих граждан в Украину с четвертого (воздержаться от путешествия) на планку пониже (задумайтесь о необходимости поездки).
Об этом передает посольство США в Украине.
Согласно американской класификации от Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), третий уровень означает, что в стране до сих пор продолжается активное заражение COVID-19, поэтому в случае поездки американским гражданам советуют быть предусмотрительными и остерегаться потенциального заражения.
Ранее сообщалось, с 1 июля Турция откроет свои границы для иностранных туристов, а также восстановит регулярные пассажирские перевозки с Украиной.