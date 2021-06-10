Жители около 60 стран мира, включая Украину, сегодня, 10 июня, могли наблюдать кольцеобразное солнечное затмение.

Об этом пишет Корреспондент.

Редкое природное явление, кольцевое солнечное затмение, также известное как «огненное кольцо». Последний раз его можно было наблюдать 55 лет назад.

В Украине Солнце было скрыто только на 12%.

В Киеве зтмение началось в 13:26 и продолжалось полтора часа.

Напомним, что ученые впервые наблюдали за молекулами воды, перемещающимися в пределах видимой стороны Луны. Наблюдения велись с помощью приборов зонда LRO.