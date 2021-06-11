Корабль EnVision станет следующим орбитальным кораблем Европейского космического агентства (ESA) на Венере, обеспечивая целостное представление о планете от ее внутреннего ядра до верхних слоев атмосферы.

Об этом сообщает сайт ESA.

Как отмечается, одной из задач миссии будет определить, как и почему Венера и Земля эволюционировали настолько по-разному.

Корабль был выбран Научным программным комитетом ESA 10 июня в качестве пятой миссии в рамках плана агентства «Космическое видение», нацеленного на реализацию в начале 2030-х годов.

— Новая эра в изучении нашего ближайшего, но очень хорошего, соседа по Солнечной системе ждет нас, — отметил директор отдела по вопросам науки ESA Гюнтер Газингер.

Как отмечается, ключевой вопрос в изучении Венеры состоит в том, почему, несмотря на примерно одинаковые параметры и состав, наш сосед по Солнечной системе пережил такие резкие изменения климата: вместо того, чтобы стать пригодным для жизни миром, как Земля.

Инновационный пакет инструментов EnVision должен дать ответ на этот и другие вопросы.

Корабль будет оснащен набором новых инструментов, включая эхолот для обнаружения подземных слоев и спектрометры для изучения атмосферы и поверхности планеты.

Спектрометры будут контролировать следы газов в атмосфере и анализировать поверхностный состав почвы Венеры, ища доказательства каких-либо изменений, которые могут быть связаны с признаками активного вулканизма на планете.

Напомним, китайский космический корабль без экипажа успешно приземлился на поверхность Марса. Это сделало Китай второй космической державой после США, которая приземлилась на Красной планете