Корабль EnVision станет следующим орбитальным кораблем Европейского космического агентства (ESA) на Венере, обеспечивая целостное представление о планете от ее внутреннего ядра до верхних слоев атмосферы.
Об этом сообщает сайт ESA.
Как отмечается, одной из задач миссии будет определить, как и почему Венера и Земля эволюционировали настолько по-разному.
Корабль был выбран Научным программным комитетом ESA 10 июня в качестве пятой миссии в рамках плана агентства «Космическое видение», нацеленного на реализацию в начале 2030-х годов.
— Новая эра в изучении нашего ближайшего, но очень хорошего, соседа по Солнечной системе ждет нас, — отметил директор отдела по вопросам науки ESA Гюнтер Газингер.
Как отмечается, ключевой вопрос в изучении Венеры состоит в том, почему, несмотря на примерно одинаковые параметры и состав, наш сосед по Солнечной системе пережил такие резкие изменения климата: вместо того, чтобы стать пригодным для жизни миром, как Земля.
Инновационный пакет инструментов EnVision должен дать ответ на этот и другие вопросы.
Корабль будет оснащен набором новых инструментов, включая эхолот для обнаружения подземных слоев и спектрометры для изучения атмосферы и поверхности планеты.
Спектрометры будут контролировать следы газов в атмосфере и анализировать поверхностный состав почвы Венеры, ища доказательства каких-либо изменений, которые могут быть связаны с признаками активного вулканизма на планете.
Напомним, китайский космический корабль без экипажа успешно приземлился на поверхность Марса. Это сделало Китай второй космической державой после США, которая приземлилась на Красной планете
Корабль EnVision станет следующим орбитальным кораблем Европейского космического агентства (ESA) на Венере, обеспечивая целостное представление о планете от ее внутреннего ядра до верхних слоев атмосферы.
Об этом сообщает сайт ESA.
Как отмечается, одной из задач миссии будет определить, как и почему Венера и Земля эволюционировали настолько по-разному.
Корабль был выбран Научным программным комитетом ESA 10 июня в качестве пятой миссии в рамках плана агентства «Космическое видение», нацеленного на реализацию в начале 2030-х годов.
— Новая эра в изучении нашего ближайшего, но очень хорошего, соседа по Солнечной системе ждет нас, — отметил директор отдела по вопросам науки ESA Гюнтер Газингер.
Как отмечается, ключевой вопрос в изучении Венеры состоит в том, почему, несмотря на примерно одинаковые параметры и состав, наш сосед по Солнечной системе пережил такие резкие изменения климата: вместо того, чтобы стать пригодным для жизни миром, как Земля.
Инновационный пакет инструментов EnVision должен дать ответ на этот и другие вопросы.
Корабль будет оснащен набором новых инструментов, включая эхолот для обнаружения подземных слоев и спектрометры для изучения атмосферы и поверхности планеты.
Спектрометры будут контролировать следы газов в атмосфере и анализировать поверхностный состав почвы Венеры, ища доказательства каких-либо изменений, которые могут быть связаны с признаками активного вулканизма на планете.
Напомним, китайский космический корабль без экипажа успешно приземлился на поверхность Марса. Это сделало Китай второй космической державой после США, которая приземлилась на Красной планете