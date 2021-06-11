В Первомайске исполнительная власть активно проводит работу по благоустройству города: ремонтируют дороги, обустройство остановок общественного транспорта, ликвидируют рекламные конструкции и обновляют стеллы.

Об этом говорится в программе «Объектив» на канале НИС-ТВ.

В микрорайоне Коротченко, при въезде в Первомайск, работники заканчивают реконструкцию стелы. Подрядчики покрасили указатель, установили на нем новое освещение, облагородили клумбу. За несколько дней подрядчики пообещали закончить все работы.

Недалеко от въездной стелы,коммунальщики сделали новый тротуар и парковку для машин. Также навели порядок и возле площади у входа в Музей ракетных войск: убрали «наливайки», обрезали верхушки больших деревьев, а на выходных городские власти запустили местный фонтан.

Горожане остались довольными изменениями.

— Довольны, что убрали «гэнделыки» и подрезали деревья. Стало так светлее, нет пуха и у детей не проявляется аллергия. Скоро поставят машинки и детям будет где играть, — сказала жительница Первомайска Анастасия.

На улице Одесской в Первомайске также сделали новые тротуары и реконструировали остановки общественного транспорта.

Глава квартального комитета №32 Юрий Петроченко отметил, что изменения в городе видны.

— Изменения в городе ощутимы и слава Богу — в лучшую сторону, — добавил Юрий Петроченко.

Кроме того, на кольцевой развязке, возле мостов, исполнительные власти также демонтировали рекламные билборды. Теперь там планируют сделать клумбу и установить там подсветку.

Первый заместитель Первомайского городского головы Дмитрий Малишевский рассказал, что сейчас проводится реконструкция и местного парка.

— Там делаются сразу две дорожки, расчищают деревья и идут подготовительные работы по благоустройству Набережной, которая должна быть в нашем городе, — отметил Дмитрий Малишевский.

Напомним, в Первомайске начали выдавать международные сертификаты по вакцинации.