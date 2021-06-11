В ближайшие 80 лет территория Украины может стать непригодной для жизни выверки (белок) через долговременные изменения климата.

Об этом свидетельствует исследование ученых «Украинской природоохранной группы».

Ученые отмечают, что такие потери могут негативно повлиять на состояние экосистемы и жизнедеятельность человека.

— Каждая ячейка модели, где исчезнут оптимальные климатические условия распространения белки, каждый процент потерь ареала вида есть и будут свидетельством нарушения состояния экосистем. И эти нарушения могут повлечь значительные, болезненные для природы и человека потери. Такие изменения безусловно повлияют на экосистемные услуги — те, на которые опирается жизнь и благосостояние человечества, — объясняет эксперт «Украинской природоохранной группы» и соавтор исследования Григорий Коломыцев.

Ученые смоделировали несколько сценариев распространения вида в климатических условиях, которые соответствуют наиболее актуальным сценариям климатических изменений к 2100 году в пределах Восточной Европы.

Если глобальная температура в мире вырастет в пределах 1,5 ° C к 2100 году, то на территории Украины удастся сохранить 49% ареала белок.

Ученые отмечают, что это минимальное и неотвратимое влияние изменения климата на распространение белки.

Если температура повысится на 1,8 ° C, то потери достигнут уже 57%.

При развитии наиболее негативного сценария, который предполагает рост средней температуры более чем на + 2 ° С, ожидается катастрофическое сокращение ареала выверки. Потери могут достигать около 97%.

Тогда от первичного, присущего видовые ареала могут остаться только островки в пределах горных территорий Украины.

Ранее ученые из Лидского университета и Датского метеорологического института пришли к выводу, что климат на Земле меняется по самому худшему сценарию.