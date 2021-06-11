Наиболее комфортным для жизни в 2021 году стал Окленд (Новая Зеландия). Так считают эксперты аналитической группы The Economist Intelligence Unit (EIU), составившие ежегодный рейтинг Global Liveability Index

Об этом сообщает портал «Вокруг света. Украина».

Аналитики оценили 140 городов, учитывая следущие 5 критериев: стабильность, культура/окружающая среда, здравоохранение, инфраструктура и образование.

Ведущие позиции заняли в этом году города Азиатско-Тихоокеанского региона. Лидером 2021 года стал новозеландский город Окленд.

В первую тройку также вошли Осака (Япония) и Аделаида (Австралия).

Особое внимание эксперты обратили на те города, которые лучше других справились с коронавирусом и быстро вернулись к нормальной жизни.

Города, которые поднялись на вершину рейтинга в этом году, — это в основном те, которые приняли строгие меры по сдерживанию пандемии, говорится в заявлении Economist Intelligence Unit.

Новую Зеландию высоко оценили за то, что она эффективно преодолела кризис, вызванный пандемией. А Окленд, по мнению группы EIU, самый комфортный город не только в этой стране, но и на всей планете.

Столица Новой Зеландии Веллингтон заняла четвертое место в списке этого года, вплотную приблизившись к японскому Токио. А четыре города Австралии, где на протяжении всего кризиса соблюдался жесткий пограничный контроль, оказались в первой десятке.

Европейские города, которые обычно претендуют на ведущие позиции рейтинга, в этом году заняли более скромные позиции. Вена, возглавлявшая два предыдущих списка, переместилась на 12 место.

На 7 и 8 месте оказались соответственно швейцарские города Цюрих и Женева.

Три канадских города — Калгари, Ванкувер и Торонто, которые ранее были в первой десятке, в этом году выпали из нее.

Наименее пригодными для жизни в 2021 году признаны Дамаск (Сирия), Лагос (Нигерия) и Порт-Морсби (Папуа-Новая Гвинея).

Самые лучшие для жизни города 2021 года

Окленд, Новая Зеландия

Осака, Япония

Аделаида, Австралия

Веллингтон, Новая Зеландия

Токио, Япония

Перт, Австралия

Цюрих, Швейцария

Женева, Швейцария

Мельбурн, Австралия

Брисбен, Австралия

Наименее пригодные для жизни города 2021 года

Дамаск, Сирия

Лагос, Нигерия

Порт-Морсби, Папуа-Новая Гвинея

Дакка, Бангладеш

Алжир, Алжир

Триполи, Ливия

Карачи, Пакистан

Хараре, Зимбабве

Дуала, Камерун

Каракас, Венесуэла

Напомним, осенью прошлого года Николаев оказался на 9 месте в рейтинге самых комфортных городов Украины. Последнее место занял Херсон.