Городской совет Харькова будет подавать аппеляцию на решение суда, которое признало незаконным присвоение проспекту имени Жукова.

Об этом сообщается на сайте мэрии.

В горсовете утверждают, что при рассмотрении дела суд якобы нарушил нормы процессуального права. Речь идет о рассмотрении решения без участия представителей мэрии несмотря на то, что было предоставлено заявление о невозможности по объективным причинам представителей городского совета принимать участие в заседании.

— Суд необоснованно отказал во всех заявлениях и ходатайствах городского совета о направлении судебного поручения, о назначении военной экспертизы, об отложении рассмотрения дела в связи с проведением экспертного исследования, вызов в судебное заседание эксперта т.д, — говорится в сообщении.

Суд принял решение 10 июня. В нем суд вновь признал незаконным решение горсовета о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова в феврале 2021 года.

Напомним, Городской совет Харькова переименовал проспект Петра Григоренко в проспект маршала Жукова.