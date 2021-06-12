Королева Великобритании Елизавета II наградила разработчиков вакцины AstraZeneca. Награждение произошло на традиционное празднование Дня королевы.
Об этом пишет«Европейская правда».
В частности, титул рыцаря получил профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард, который участвовал в разработке AstraZeneca.
Также отмечено двух женщин: профессора Оксфордского университета Сару Гилберт, и председателя рабочей группы по вакцинам от COVID-19 Кейт Бингем. Они получили звание кавалерственных дам — женский аналог рыцарского титула.
Всего в День королевы были награждены различными наградами 1129 человек. Как отмечается, 23% награжденных получили награды за свою деятельность в противодействии пандемии коронавируса.
Как отмечается, нынешнее награждение является рекордным с точки зрения этнического разнообразия — 15% награжденных являются представителями национальных меньшинств.
Напомним, Великобритания передаст другим странам 100 миллионов доз вакцины от коронавируса до конца следующего года.
Королева Великобритании Елизавета II наградила разработчиков вакцины AstraZeneca. Награждение произошло на традиционное празднование Дня королевы.
Об этом пишет«Европейская правда».
В частности, титул рыцаря получил профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард, который участвовал в разработке AstraZeneca.
Также отмечено двух женщин: профессора Оксфордского университета Сару Гилберт, и председателя рабочей группы по вакцинам от COVID-19 Кейт Бингем. Они получили звание кавалерственных дам — женский аналог рыцарского титула.
Всего в День королевы были награждены различными наградами 1129 человек. Как отмечается, 23% награжденных получили награды за свою деятельность в противодействии пандемии коронавируса.
Как отмечается, нынешнее награждение является рекордным с точки зрения этнического разнообразия — 15% награжденных являются представителями национальных меньшинств.
Напомним, Великобритания передаст другим странам 100 миллионов доз вакцины от коронавируса до конца следующего года.