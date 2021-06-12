Королева Великобритании Елизавета II наградила разработчиков вакцины AstraZeneca. Награждение произошло на традиционное празднование Дня королевы.

Об этом пишет«Европейская правда».

В частности, титул рыцаря получил профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард, который участвовал в разработке AstraZeneca.

Также отмечено двух женщин: профессора Оксфордского университета Сару Гилберт, и председателя рабочей группы по вакцинам от COVID-19 Кейт Бингем. Они получили звание кавалерственных дам — женский аналог рыцарского титула.

Всего в День королевы были награждены различными наградами 1129 человек. Как отмечается, 23% награжденных получили награды за свою деятельность в противодействии пандемии коронавируса.

Как отмечается, нынешнее награждение является рекордным с точки зрения этнического разнообразия — 15% награжденных являются представителями национальных меньшинств.

Напомним, Великобритания передаст другим странам 100 миллионов доз вакцины от коронавируса до конца следующего года.









