Австралийсикй штат Новый Южный Уэльс стал первым в стране, где ввели в действие пожизненный запрет для людей, ранее осужденных за жестокое обращение с животными и зоофилия, на владение или работу с питомца.

Об этом в Twitter написала инициатор закона Эмма Херст, передает Корресподент.net.

Случаи связанные с издевательства над животными, участились в Австралии за последние два года.

К примеру, владелец сиднейского контактного зоопарка попал в тюрьму за жестокое избиение собаки вилами, а потом повесил ее на дереве.

В Украине за жестокое обращение с животными также предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, в Виннице два года назад местного жителя приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года за жестокое обращение с животными.