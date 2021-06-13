В Очакове Николаевской области художник украшает кору деревьев картинами дикой природы.

Об этом сообщили в паблике Очаков_ochakov_official.

В комментариях указали, что автор рисунков – один из учителей художественной школы.

Отметим, что автор рисунков выбрал не только тему природы, но и местные достопримечательности. Например, на одном из деревьев изображен Пост регулирования движения судов «Очаков» Государственного предприятия «Дельта-лоцман».

— Вот такая красота на деревьях появляется в центре города. Автор фото: Евгения Бойченко, — сказано в сообщении.

Напомним, картину «Портрет молодого человека с медальоном» итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли продали 92,2 миллиона долларов на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке.