Умер Григорий Чапкис, известный украинский хореограф, судья шоу «Танцы со звездами».

Об этом ТСН сообщили в близком окружении легендарного хореографа.

Легендарный танцовщик ушел из жизни в возрасте 91 года.

Он длительное время болел. Так, в декабря 2020 года артист попал в больницу с двусторонней пневмонией.

— Звезде было трудно дышать, но результаты на коронавирус были отрицательными. Накануне Нового года знаменитость выписали из больницы, тогда Чапкису стало лучше. 6 января танцовщика снова госпитализировали. Как оказалось, он не долечил воспаление легких, — пишет СМИ.

Ранее сообщалось, что от осложнений, вызванных коронавирусным заболеванием COVID-19, умер известный николаевский библиотекарь и актер Андрей Алиев.