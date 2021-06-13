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Умер Григорий Чапкис, известный украинский хореограф, судья шоу «Танцы со звездами».
Об этом ТСН сообщили в близком окружении легендарного хореографа.
Легендарный танцовщик ушел из жизни в возрасте 91 года.
Он длительное время болел. Так, в декабря 2020 года артист попал в больницу с двусторонней пневмонией.
— Звезде было трудно дышать, но результаты на коронавирус были отрицательными. Накануне Нового года знаменитость выписали из больницы, тогда Чапкису стало лучше. 6 января танцовщика снова госпитализировали. Как оказалось, он не долечил воспаление легких, — пишет СМИ.
Ранее сообщалось, что от осложнений, вызванных коронавирусным заболеванием COVID-19, умер известный николаевский библиотекарь и актер Андрей Алиев.
Умер Григорий Чапкис, известный украинский хореограф, судья шоу «Танцы со звездами».
Об этом ТСН сообщили в близком окружении легендарного хореографа.
Легендарный танцовщик ушел из жизни в возрасте 91 года.
Он длительное время болел. Так, в декабря 2020 года артист попал в больницу с двусторонней пневмонией.
— Звезде было трудно дышать, но результаты на коронавирус были отрицательными. Накануне Нового года знаменитость выписали из больницы, тогда Чапкису стало лучше. 6 января танцовщика снова госпитализировали. Как оказалось, он не долечил воспаление легких, — пишет СМИ.
Ранее сообщалось, что от осложнений, вызванных коронавирусным заболеванием COVID-19, умер известный николаевский библиотекарь и актер Андрей Алиев.