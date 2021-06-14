В связи со снижением количества больных коронавирусом в Германии министр здравоохранения страны Йенс Шпан выступает за отмену обязательного ношения защитных масок.

Об этом пишет DW.

— Мы должны действовать поэтапно: в качестве первого шага можно отказаться от требования носить маски на улице, — сказал он.

Также в регионах с очень низким уровнем заболеваемости и высоким уровнем вакцинации Йенс Шпан предлагает постепенно разрешить не носить маски и в помещениях.

Ранее китайские ученые заявили о том, что им удалось найти у летучих мышей целую группу новых коронавирусов.