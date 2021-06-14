В Первомайске жалуются на оплату за транспортировку газа, рассказывая, что районный отдел компании ООО «Николаевгаз сбыт» пытается начислить людям несуществующую задолженность.

Об этом рассказывается в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.

В начале прошедшей зимы местные жители Первомайска массово подняли вопрос об оплате газа и за его доставку. В частности люди жаловались на качество газа, двойными платежками, давления со стороны предприятия.

Тогда в городе инициативная группа граждан собрала подписи и направила предложение в Первомайский городской совет о создании коммунального предприятия, на работу которого могла бы влиять общественность. Но ответа от мэрии люди еще не получили.

Местная жительница Зинаида Смирнова говорит, что ООО «Николаевгаз сбыт» пытается ей начислить лишний долг. Женщина отметила, что трижды обращалась в разные инстанции за объяснениями.

— В тарифе предусматривается 1555 кубометров газа, фактически было за этот период 1511. То есть 44 уже приписываются. За 2020 год я использовала 1290 кубов газа. Разница составляет 265 кубов газа, это — 375 гривен 76 копеек, которые я якобы должна заплатить предприятию, за газ, который я экономила весь период, — сказала Зинаида Смирнова.

И подобных случаев, по словам местных жителей, немало.

Напомним, в апреле ООО «Николаевгаз сбыт» начал масштабную проверку показаний счетчиков в городе.