В субботу, 12 июня на городском пляже «Стрелка» в Николаеве стартовал проект под названием «Чистые пляжи вместе». В течение трех лет волонтеры «экопатруля» будут убирать 100-метровый участок на пляже и проводить мониторинг засорения.

Об этом сообщает Суспільне.

Волонтер «экопатруля» Ренат Вервика рассказал, что участники акции провели соцопрос среди отдыхающих на пляже «Стрелка», а также будут проводить исследование по происхождению мусора.

— Мы будем мониторить какой мусор чаще всего встречается на пляже, какие это фракции или это то, что можно переделывать, что нельзя, сколько его встречается, насколько засорен пляж, - сказал Ренат Вервика.

В рамках акции, волонтеры собрали 1,7 килограмма мусора, затем его рассортировали по специальным бакам.

Организаторы акции — всеукраинское молодежное движение «Let's do it Ukraine» и «Агентство развития Николаева». Проект продлится три года почти во всех регионах Украины.

Молодежная организация намерена разработать дорожную карту для общин, чтобы пляжи в Украине смогли удостоится «голубого флага» — международной награды, где пляж отвечает высоким стандартам качества, а вода пригодна для безопасного купания.

Напомним, в апреле стало известно, что депутат Николаевского горсовета от партии «Слуга народа» Юрий Степанец ведет переговоры с японским посольством в Украине о привлечении грантовых средств на обустройство инклюзивного пляжа на территории парка «Победа».