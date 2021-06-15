За минувшие сутки, 14 июня , в Украине выявили 1014 новых случаев коронавируса.Среди них - 43 ребенка и 51 медработник. Больше всего новых заражений в Киеве и Днепропетровской области.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За сутки госпитализировали 401 человека, умерли 77 человек и при этом выздоровели 5511 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (243), Днепропетровской (82), Донецкой (61), Харьковской (60) и Хмельницкой (60) областях.

За вчера протестировано: методом ПЦР — 32 311 человек, методом ИФА — 10 428 человека, экспресс-тестами — 211 911 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 224 991 человек, выздоровели 2 136 176 человек, умерли — 51 769.

Напомним, британские ученые рассказали, что головная боль, боль в горле и насморк – в последнее время наиболее часто встречающиеся в Великобритании симптомы, связанные с COVID-19.