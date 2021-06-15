Новым послом Ватикана в Украине стал Висвалдас Кулбоксас, занимавший до нового назначения пост советника Нунциатуры.

О новом сообщает Vatican News.

Папа Франциск огласил свое решение во вторник, 15 июня 2021 года.

— Во вторник, 15 Июнь 2021, в Ватикане сообщено о том, что Папа Франциск назначил Апостольским нунцием в Украине до настоящего Советника Нунциатуры монсеньора Висвалдаса Кулбокаса, возвев его, одновременно, в сан архиепископа с титулярным центром Мартан, — говорится в сообщении.

Новоназначенный Апостольский нунций в Украине родился в Литве 14 мая 1974. Рукоположен на сан священника в 1998 году. Дипломатическую службу в Ватикане начал в июле 2004 года в представительствах Святого Престола в Ливане, Нидерландах, России, в Отделе взаимоотношений с государствами Государственного Секретариата Святого Престола и в Кении. Он владеет итальянским, французским, испанским, английским и русским языками.

Архиепископ-номинант Висвалдас Кулбокас станет шестым Апостольским нунцием в Украине.

Напомним, Ватикан и Папа Римский Франциск лично готов быть посредником во встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.