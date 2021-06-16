Американский концерн IBM разместил в Германии самый мощный коммерческий квантовый компьютер в Европе. Процедура запуска системы IBM Quantum System One состоялась в дата-центре концерна в Энингене (Ehningen).

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В церемонии в заочном режиме из-за коронавирусных ограничений приняли участие генеральный директор IBM Арвинд Кришна, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, а также представители Общества имени Фраунгофера — крупнейшего европейского объединения институтов прикладных исследований.

В своем видеообращении Ангела Меркель назвала квантовый компьютер «чудом техники» и призвала приложить усилия для защиты места Германии среди мировых лидеров в области квантовых технологий. По словам канцлера, речь идет о технологии будущего, с помощью которой можно достичь прорывов в медицине и революционизировать исследования материалов, поскольку благодаря быстроте квантовых компьютеров становятся возможными сложнейшие вычисления. Меркель также заявила, что правительство выделит два миллиарда евро на продвижение технологий и намерено в течение двух лет обеспечить изготовление собственного прототипа квантового компьютера.

Это первый подобного рода компьютер, представленный за пределами США с процессором в 27 кубитов. В компании уже заявили, что планируют к 2023 году выпустить квантовый компьютер в четыре раза мощнее.

В производстве квантовых компьютеров IBM конкурирует с корпорацией Google, которая в сентябре 2019 года сообщила о создании первого в мире 54-кубитного процессора. Он смог за 3 минуты 20 секунд осуществить расчет, на который у самого мощного существовавшего на тот момент компьютера IBM ушло бы около 10 тысяч лет.